https://racurs.ua/n165969-snegopady-i-morozy-prodoljat-bushevat-po-vsey-ukraine-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 21 января будет преобладать пасмурная и морозная, ожидается снег и шквальный ветер. На востоке Украины температура будет достигать −8° мороза.

Порывы ветра будут находиться в пределах 7−12 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 21 января будет пасмурной, пойдет незначительный снег. Ночью температура воздуха упадет до −5°, а днем воздух будет достигать −2°.

Погода в Харькове ожидается морозной, начнет немного снежить. Градусы опустятся до −7° ночью и подпрыгнут до +1° тепла днем.

Погода в Одессе завтра — плюсовая, без осадков. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют −2° мороза, а днем ​​обещают +3° тепла.

Погодные условия в Львове в пятницу будут зимними. Столбики термометров ночью покажут от −4 до −6° мороза, а днем обещают +2°. В городе будет идти мощный снегопад, бушевать шквальный ветер.

Геомагнитная обстановка в Украине 21 января прогнозируется спокойная — возможна незначительная магнитная активность.

Источник: Gismeteo