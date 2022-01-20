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Ракурс

Снегопады и морозы продолжат бушевать по всей Украине (КАРТА)

20 янв 2022, 16:37
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Погода в Украине 21 января будет преобладать пасмурная и морозная, ожидается снег и шквальный ветер. На востоке Украины температура будет достигать −8° мороза.

Порывы ветра будут находиться в пределах 7−12 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Осадки в Европе. Карта: Gismeteo

Температура в Европе. Карта: GismeteoПогода в Киеве 21 января будет пасмурной, пойдет незначительный снег. Ночью температура воздуха упадет до −5°, а днем воздух будет достигать −2°.

Погода в Киеве. Карта: Gismeteo

Погода в Харькове ожидается морозной, начнет немного снежить. Градусы опустятся до −7° ночью и подпрыгнут до +1° тепла днем.

Погода в Харькове. Карта: GismeteoПогода в Одессе завтра — плюсовая, без осадков. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют −2° мороза, а днем ​​обещают +3° тепла.

Погода в Одессе. Карта: GismeteoПогодные условия в Львове в пятницу будут зимними. Столбики термометров ночью покажут от −4 до −6° мороза, а днем обещают +2°. В городе будет идти мощный снегопад, бушевать шквальный ветер.


Погода во Львове. Карта: GismeteoГеомагнитная обстановка в Украине 21 января прогнозируется спокойная — возможна незначительная магнитная активность.

Геомагнитная обстановка. Карта: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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