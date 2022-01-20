COVID-19 стал второй самой распространенной причиной смертности в Украине

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Короновирусная болезнь COVID-19 стала второй наиболее распространенной причиной смертности в Украине в 2021 году.

За январь-ноябрь прошлого года в Украине зафиксировано 649 тыс. 999 летальных исходов. Самое большое число смертей было вызвано болезнями системы кровообращения, в том числе ишемической болезнью сердца.

COVID-19 за этот период унес жизни 76 тыс. 949 человек и стал второй самой распространенной причиной смертности, сообщил ТГ-канал Минздрава «Коронавирус-инфо».

Всего с начала пандемии весной 2020 года в Украине зафиксировали 98 тыс. 843 летальных исхода из-за последствий коронавирусной болезни.

Напомним, что 20 января глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине началась вспышка COVID-19 с рекордными показателями на западе страны.

Эпицентр новой вспышки коронавирусной болезни — запад Украины. В Ивано-Франковской области 19 января зафиксировали рекордное количество новых случаев — 2 тыс. 777. Также этот регион лидирует по заполненности ковидных отделений — 46,2% (1 тыс. 444 человека).

Министерство здравоохранения уже подало запрос о введении там «красного» уровня эпидопасности.