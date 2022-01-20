COVID-19 став другою найпоширенішою причиною смертності в Україні

https://racurs.ua/ua/n165968-covid-19-stav-drugou-nayposhyrenishou-prychynou-smertnosti-v-ukrayini.html

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Коронавіірусна хвороба COVID-19 стала другою найпоширенішою причиною смертності в Україні у 2021 році.

За січень-листопад минулого року в Україні зафіксовано 649 тис. 999 летальних випадків. Найбільша кількість смертей була спричинена хворобами системи кровообігу, зокрема ішемічною хворобою серця.

COVID-19 за цей період забрав життя 76 тис. 949 осіб і став другою найпоширенішою причиною смертності, повідомив ТГ-канал МОЗ «Коронавірус-інфо».

Всього від початку пандемії навесні 2020 року в Україні зафіксували 98 тис. 843 летальних випадків через наслідки коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, що 20 січня очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні розпочався спалах COVID-19 із рекордними показниками на заході країни.

Епіцентр нового спалаху коронавірусної хвороби — захід України. В Івано-Франківській області 19 січня зафіксували рекордну кількість нових випадків — 2 тис. 777. Також цей регіон лідирує за заповненістю ковідних відділень — 46,2% (1 тис. 444 особи).

Міністерство охорони здоров’я вже подало запит щодо введення там «червоного» рівня епіднебезпеки.