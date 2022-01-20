Опади в Європі. Карта: Gismeteo

https://racurs.ua/ua/n165969-snigopady-i-morozy-ne-vschuhatymut-po-vsiy-ukrayini-karta.html

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Погода в Україні 21 січня переважатиме похмура та морозна, очікується сніг та шквальний вітер. На сході України температура сягатиме −8° морозу.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 7−12 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві 21 січня буде похмурою, йтиме незначний сніг. Вночі температура повітря впаде до −5°, а вдень повітря сягатиме −2°.

Погода в Харкові буде морозною, трохи сніжитиме. Градуси опустяться до −7° вночі і підскочать до +1 тепла вдень.

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься плюсова, без опадів. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують −2° морозу, а вдень обіцяють +3° тепла.

Погодні умови у Львові в п’ятницю будуть зимовими. Стовпчики термометрів вночі покажуть від −4 до −6° морозу, а вдень обіцяють +2°. В місті йтиме потужний снігопад, вируватиме шквальний вітер.

Геомагнітна обстановка в Україні 21 січня прогнозується спокійна — можлива незначна магнітна активність.

Джерело: Gismeteo