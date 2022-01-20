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Ракурс
Опади в Європі. Карта: Gismeteo

Снігопади і морози не вщухатимуть по всій Україні (КАРТА)

20 січ 2022, 16:37
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Погода в Україні 21 січня переважатиме похмура та морозна, очікується сніг та шквальний вітер. На сході України температура сягатиме −8° морозу.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 7−12 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Опади в Європі. Карта: Gismeteo

Температура в Європі. Карта: Gismeteo

Погода в Києві 21 січня буде похмурою, йтиме незначний сніг. Вночі температура повітря впаде до −5°, а вдень повітря сягатиме −2°.

Погода в Києві. Карта: Gismeteo

Погода в Харкові буде морозною, трохи сніжитиме. Градуси опустяться до −7° вночі і підскочать до +1 тепла вдень.

Погода в Харкові. Карта: Gismeteo

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься плюсова, без опадів. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують −2° морозу, а вдень обіцяють +3° тепла.

Погода в Одесі. Карта: Gismeteo

Погодні умови у Львові в п’ятницю будуть зимовими. Стовпчики термометрів вночі покажуть від −4 до −6° морозу, а вдень обіцяють +2°. В місті йтиме потужний снігопад, вируватиме шквальний вітер.

Погодні умови у Львові. Карта: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 21 січня прогнозується спокійна — можлива незначна магнітна активність.


Геомагнітна обстановка. Карта: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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