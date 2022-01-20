У ДТП під Прагою потрапили 40 авто, фури розкидало по трасі, фото - Novinky

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ДТП у Чехії за участю більш ніж 40 автомобілів заблокувала рух однією з головних автострад D5 за 33 км від чеської столиці.

За даними рятувальних служб, серйозні поранення отримали п’ятеро людей, троє з них затиснуті в пошкоджених машинах. Ситуація ускладнюється тим, що у зіткнення потрапило понад 10 великовантажних автомобілів. Рух на Прагу повністю перекрито.

Причини аварії з’ясовують поліцейські, також враховується негода — сильні снігопади в Чехії. Центральною Богемією сьогодні прокотилася хуртовина, повідомляє видання Novinky.

Рух на трасі не поновиться щонайменше до 20.00. Поранених відвозили у лікарні на вертольотах.

За даними поліції, зіткнулися щонайменше 36 автомобілів: 20 легкових і 16 вантажних. У деякі фури в’їхало відразу декілька легковиків. Розбиті транспортні засоби розкидані на 150-метровій ділянці траси.

Поліція використовує дрони для спостереження за місцем ДТП.