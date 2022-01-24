Половина українців вважають реальною загрозу вторгнення РФ. Фото:

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Воєнна загроза з боку Російської Федерації є цілком реальною. Таку думку висловили українці, які взяли участь у соціологічному опитуванні КМІС.

48,1% респондентів вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України. Вважають, що вторгнення не буде 39,1% опитаних. У порівнянні з серединою грудня 2021 року ситуація практично не змінилася. Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології.

Ще 56,5% українців вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля влади із запобігання вторгненню Росії. Вважають зусилля достатніми 29,2% респондентів. Соціологи зазначають, що у порівнянні з серединою грудня 2021 року ситуація практично не змінилася.

Опитування показало, що 53,1% респондентів вважають, що в разі російського вторгнення Володимир Зеленський не зможе ефективно спрацювати як Верховний головнокомандувач. Вірять у Зеленського 31,9% опитаних.

Також 58% вважають, що переговори з Путіним слід вести тільки за участі західних партнерів. Ще 27,3% опитаних переконані, що прямі переговори Путіна та Зеленського сприятимуть досягненню миру.

Опитування КМІС було проведене упродовж 20−21 січня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Були опитані 1 тис. 205 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, крім окупованого Криму та ОРДЛО. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Нагадаємо, результати соціологічного опитування КМІС показали, що 62,5% українців не хочуть, аби Зеленський балотувався на другий строк. Водночас 30,3% респондентів підтримують ідею, щоб чинний глава держави взяв участь у наступних президентських виборах.