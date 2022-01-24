Причину старіння встановили американські вчені

Американські вчені виявили причину старіння клітин в особливості утворення білків

https://racurs.ua/ua/n166111-prychynu-starinnya-vstanovyly-amerykanski-vcheni.html

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Старіння, якщо розглядати цей процес на клітинному рівні, призводить до зниження працездатності клітин і втрати оптимальної функції білка. Це, в свою чергу, призводить до розвитку низки захворювань, спричинених скупченням неправильно згорнутих білків, таких як хвороби Альцгеймера та Паркінсона.

Проте механізми, що лежать в основі того, як старіння викликає агрегацію білків, здебільшого залишаються «чорним ящиком». У новому дослідженні дослідники зі Стенфордського університету (США) простежили цю проблему до вікових порушень роботи механізму, який виробляє нові білки, повідомляє прес-служба вишу.

Дослідження показало, що з віком конвеєр клітинної збірки, що виробляє білки, може зупинитися, викликаючи ефект «снігової грудки», що збільшує вихід неправильних білків.

Зазначається, що вчені вперше встановили, що дефект згортання під час старіння починається вже на початку шляху білка, коли він виробляється рибосомою. Оскільки рибосоми постійно виробляють велику кількість білків, ці дефекти призводять до подальшої дисфункції.

Один з найбільш вразливих і ключових моментів у житті білка — коли він найбільш схильний до неправильного згортання — це коли його виробляють, — наголошують дослідники.

Рибосоми — складні молекулярні комплекси, які рухаються матричною РНК (мРНК) і збирають з амінокислот поліпептидний ланцюг, читаючи код білка, скопійований з ДНК в мРНК. По одній мРНК одночасно дуже швидко рухаються багато рибосом.

Учені дослідили, що відбувається із синтезом білка в старіючих дріжджах і хробаках-нематодах Caenorhabditis elegans. Виявилося, що з віком рибосоми починають періодично гальмувати і часто стикаються одна з одною (тобто задня наздоганяє передню).

Саме з цим явищем пов’язане зростання кількості неправильно згорнутих білкових молекул.

І зі зростанням їхньої кількості внутрішньоклітинна система, яка прибирає неправильно утворене «сміття», перестає з цим справлятися. В результаті в клітині почали накопичуватися неробочі та небезпечні білкові молекули.

Оскільки такий спосіб виробництва білків характерний для всіх клітин-еукаріотів, у клітинах людей при старінні, скоріше за все, спостерігається такий же процес.

Проте, чому саме рибосоми починають гальмувати, ученим наразі ще потрібно встановити.