Петр Порошенко. Фото: УП

https://racurs.ua/n166114-chto-ukraincy-dumaut-o-dele-poroshenko-rasskazali-sociologi.html

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Дело Петра Порошенко о государственной измене получило общественную огласку. По данным социологов, 86,4% респондентов что-то знают об этом деле.

Из них 33,1% украинцев считают себя хорошо проинформированными. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

При этом 49,5% опрошенных считают дело политическим преследованием. Еще 27,8% считают обвинение ГБР результатом объективного уголовного производства.

В то же время 46,1% респондентов не верят в правдивость таких обвинений, 40,1% имеют противоположное мнение.

Чем более проинформированы респонденты о деле, тем больше среди них, кто считает дело политическим преследованием и не верят в правдивость обвинений.

Среди хорошо проинформированных респондентов 57,8% считают дело политическим преследованием и 51,9% не верят в правдивость обвинений.

Опрос был проведен 20−21 января методом телефонных интервью среди 1 тыс. 205 украинцев. Исследование охватывает все области Украины, кроме оккупированных территорий. Статистическая ошибка выборки не превышает 3,2%.

Как известно, 20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в рамках дела о снабжении угля из временно оккупированного Донбасса в 2014—2015 годах.

6 января суд арестовал все личное имущество Порошенко, а 19 января избрал пятому президенту Украины меру пресечения в виде личного обязательства, изъяв также его паспорта. В «Евросолидарности» считают это дело политически мотивированным и обвиняют Зеленского в преследовании оппозиции.

Напомним, что Петр Порошенко почти догнал действующего главу государства Владимира Зеленского в рейтинге электоральных предпочтений украинцев.