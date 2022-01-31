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Ракурс
Послы стран G7 объявили приоритеты реформ в Украине в 2022 году

Послы стран G7 объявили приоритеты реформ в Украине в 2022 году (ДОКУМЕНТ)

31 янв 2022, 16:14
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Послы стран «Большой семерки» объявили приоритеты реформ в Украине на 2022 год. В сообщении группы послов G7 в Твиттер говорится, что они продолжают поддерживать украинские реформы и вдохновлять на изменения, в том числе и в сфере борьбы с коррупцией.

Послы «Большой семерки» заявили, что в 2022 году Киеву критически важно:

  • принять и реализовать Антикоррупционную стратегию;
  • осуществлять поддержку НАПК, включая проверку электронных деклараций об имуществе, контроль политического финансирования и управления коррупционными рисками;
  • повысить эффективность, независимость и добродетель антикоррупционных институций, в частности НАБУ, САП и АРМА, благодаря своевременным и прозрачным процедурам отбора руководства;
  • повысить независимость и эффективность деятельности Высшего антикоррупционного суда;
  • сохранить прогресс Украины в публичных закупках через расширение и систематизацию процедур и электронных платформ закупок, а также сокращение объемов закупок вне стандарта.

Послы стран G7 объявили приоритеты реформ в Украине на 2022 год







Послы стран G7 объявили приоритеты реформ в Украине на 2022 год

25 января Transparency International обнародовала Индекс восприятия коррупции-2021. Украина потеряла один балл, она с 32 баллами из 100 возможных заняла 122 место.

Источник: Ракурс


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