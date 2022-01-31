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Ракурс
Посли країн G7 оголосили пріоритети реформ в Україні на 2022 рік

Посли країн G7 оголосили пріоритети реформ в Україні на 2022 рік (ДОКУМЕНТ)

31 січ 2022, 16:14
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Посли країн «Великої сімки» оголосили пріоритети реформ в Україні на 2022 рік. У повідомленні групи послів G7 в Твіттер йдеться про те, що вони продовжують підтримувати українські реформи та надихати на зміни, зокрема й у сфері боротьби з корупцією.

Посли «Великої сімки» заявивли, що у 2022 році Києву критично важливо:

  • прийняти і реалізувати Антикорупційну стратегію;
  • здійснювати підтримку НАЗК, включаючи перевірку електронних декларацій про майно, контроль політичного фінансування та управління корупційними ризиками;
  • підвищити ефективність, незалежність і доброчесність антикорупційних інституцій, зокрема НАБУ, САП та АРМА, завдяки своєчасним і прозорим процедурам відбору керівництва;
  • підвищити незалежність та ефективність діяльності Вищого антикорупційного суду;
  • зберегти прогрес України у публічних закупівлях через розширення та систематизацію процедур та електронних платформ закупівель, а також скорочення обсягів закупівель поза стандартом.

Посли країн G7 оголосили пріоритети реформ в Україні на 2022 рік







Посли країн G7 оголосили пріоритети реформ в Україні на 2022 рік

25 січня Transparency International оприлюднила Індекс сприйняття корупції-2021. Україна втратила один бал, вона з 32 балами зі 100 можливих посіла 122 місце.

Джерело: Ракурс


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