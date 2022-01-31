Посли країн G7 оголосили пріоритети реформ в Україні на 2022 рік

https://racurs.ua/ua/n166436-posly-krayin-g7-ogolosyly-priorytety-reform-v-ukrayini-na-2022-rik-dokument.html

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Посли країн «Великої сімки» оголосили пріоритети реформ в Україні на 2022 рік. У повідомленні групи послів G7 в Твіттер йдеться про те, що вони продовжують підтримувати українські реформи та надихати на зміни, зокрема й у сфері боротьби з корупцією.

Посли «Великої сімки» заявивли, що у 2022 році Києву критично важливо:

прийняти і реалізувати Антикорупційну стратегію;

здійснювати підтримку НАЗК, включаючи перевірку електронних декларацій про майно, контроль політичного фінансування та управління корупційними ризиками;

підвищити ефективність, незалежність і доброчесність антикорупційних інституцій, зокрема НАБУ, САП та АРМА, завдяки своєчасним і прозорим процедурам відбору керівництва;

підвищити незалежність та ефективність діяльності Вищого антикорупційного суду;

зберегти прогрес України у публічних закупівлях через розширення та систематизацію процедур та електронних платформ закупівель, а також скорочення обсягів закупівель поза стандартом.

25 січня Transparency International оприлюднила Індекс сприйняття корупції-2021. Україна втратила один бал, вона з 32 балами зі 100 можливих посіла 122 місце.