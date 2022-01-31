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Ракурс
Засвічення. Фото: The Astrophysical Journal Letters

Супутники Ілона Маска шкодять науці — дослідження (ФОТО)

31 січ 2022, 16:02
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SpaceX, компанія Ілона Маска, відправила в космос ще одну ракету із 49 супутниками Starlink.

Таким чином, на орбіті Землі вже знаходиться понад 2000 інтернет-супутників, що завдає астрономам вивчати зоряне небо. Про це повідомляє The Astrophysical Journal Letters.

Засвічення. Фото: The Astrophysical Journal Letters

Вчені порівняли архівні та сучасні зображення, зроблені за допомогою ширококутної астрономічної камери спостереження за небом Zwicky Transient Facility (ZTF), що прикріплена до телескопа Семюеля Ошина в Паломарській обсерваторії Каліфорнійського технологічного інституту неподалік Сан-Дієго.

Зображення показали, що у 2019 році лише на 0,5% сутінкових зображень виявлялися смуги від супутників Starlink. До серпня 2021 року ця цифра збільшилася до 18%. Ці значення дозволяють припустити, що якщо «флот» SpaceX розшириться на 10 тис. одиниць, а це негативно позначиться на всіх зображеннях ZTF.

Водночас одна смуга світла від супутника Starlink впливає менш ніж на 0,1% пікселів на зображеннях ZTF.







Є невеликий шанс, що ми пропустимо астероїд чи іншу подію, яка ховається за смугами супутників. Але проти впливу погоди, наприклад, хмарного неба, це досить незначні ефекти для ZTF, — заявили дослідники.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що компанія SpaceX 16 травня запустила ракету-носій Falcon 9 із 52 супутниками Starlink. Також ракета вивела на орбіту два супутники компаній Capella Space і Tyvak-0130.

Джерело: Ракурс


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