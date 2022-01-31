Засвічення. Фото: The Astrophysical Journal Letters

https://racurs.ua/ua/n166435-suputnyky-ilona-maska-shkodyat-nauci-doslidjennya-foto.html

Ракурс

SpaceX, компанія Ілона Маска, відправила в космос ще одну ракету із 49 супутниками Starlink.

Таким чином, на орбіті Землі вже знаходиться понад 2000 інтернет-супутників, що завдає астрономам вивчати зоряне небо. Про це повідомляє The Astrophysical Journal Letters.

Вчені порівняли архівні та сучасні зображення, зроблені за допомогою ширококутної астрономічної камери спостереження за небом Zwicky Transient Facility (ZTF), що прикріплена до телескопа Семюеля Ошина в Паломарській обсерваторії Каліфорнійського технологічного інституту неподалік Сан-Дієго.

Зображення показали, що у 2019 році лише на 0,5% сутінкових зображень виявлялися смуги від супутників Starlink. До серпня 2021 року ця цифра збільшилася до 18%. Ці значення дозволяють припустити, що якщо «флот» SpaceX розшириться на 10 тис. одиниць, а це негативно позначиться на всіх зображеннях ZTF.

Водночас одна смуга світла від супутника Starlink впливає менш ніж на 0,1% пікселів на зображеннях ZTF.

Є невеликий шанс, що ми пропустимо астероїд чи іншу подію, яка ховається за смугами супутників. Але проти впливу погоди, наприклад, хмарного неба, це досить незначні ефекти для ZTF, — заявили дослідники.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що компанія SpaceX 16 травня запустила ракету-носій Falcon 9 із 52 супутниками Starlink. Також ракета вивела на орбіту два супутники компаній Capella Space і Tyvak-0130.