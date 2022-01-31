Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 1 лютого очікується переважно без істотних опадів, але в деяких регіонах місцями можливий мокрий сніг з дощем.

Вітер прогнозують південно-західний та західний, без серйозних поривів. Температура повітря вночі від 1° тепла до 6° морозу, а вдень — від 6° морозу до 5° з позначкою плюс. Про це повідомляє Gismeteo.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що на більшій частині території України на дорогах очікується ожеледиця. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Крім того, на високогір’ї Закарпатської області, у горах Івано-Франківської та Львівської областей можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Погода у Києві 1 лютого буде хмарною, без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−6° морозу, а вдень температура повітря очікується 2−6° морозу за Цельсієм. Швидкість вітру прогнозують 2−10 м/с.

Погода в Харкові у вівторок буде хмарною, опади у виді снігу можливі лише ввечері. На вулиці буде морозно — вночі температуру повітря прогнозують 2−4° морозу, а вдень температура повітря очікується 1−6° нижче нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 1−11 м/с.

Погода в Одесі найближчої доби передбачає потепління, мокрий сніг з дощем можливий ввечері. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 1° тепла до 2° морозу, а вдень обіцяють від 2° морозу до 5° з позначкою плюс. Вітер прогнозують зі швидкістю 3−4 м/с.

Погода у Львові 1 лютого буде хмарною, сніг прогнозують вночі. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 1−5° морозу, а вдень обіцяють 2−8° нижче нуля. Пориви вітру очікуються зі швидкістю до 8 м/с.

Геомагнітна обстановка в Україні 1 лютого прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 31 січня погода в Україні перебуватиме під впливом атмосферного фронту з півночі. У низці областей упродовж доби очікувалися опади у виді мокрого снігу та дощу.