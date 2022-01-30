Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 31 січня перебуватиме під впливом атмосферного фронту з півночі.

У низці областей упродовж доби прогнозують опади у виді мокрого снігу та дощу. Вітер очікується з поривами до 17−19 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 31 січня буде хмарною, йтиме мокрий сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 0° до 3° морозу, а вдень температура повітря очікується 1−2° нижче нуля за Цельсієм. Швидкість вітру прогнозують 6−14 м/с.

Погода в Харкові у перший робочий день тижня буде хмарною та з мокрим снігом. Вночі температуру повітря прогнозують 1−2° морозу, а вдень температура повітря очікується від 1° тепла до 1° морозу. Вітер прогнозують зі швидкістю 5−13 м/с.

Погода в Одесі найближчої доби буде хмарною, але вдень можливі прояснення. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 2° морозу до 3° тепла, а вдень обіцяють від 2−4° з позначкою плюс. Вітер прогнозують зі швидкістю 1−17 м/с.

Погода у Львові 31 січня буде хмарною з мокрим снігом вдень. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 0−4° морозу, а вдень обіцяють 1−3° нижче нуля. Вітер дошкулятиме поривами — прогнозують 4−19 м/с.

Геомагнітна обстановка в Україні 31 січня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що середня місячна температура повітря у лютому 2022 року прогнозується на рівні від 0° до 4° морозу. На Закарпатті, півдні Одещини та в Криму буде до 1° тепла за Цельсієм, що близько до норми. Місячна кількість опадів очікується 22−40 мм, в Карпатах, на Закарпатті та горах Криму 52−75 мм.