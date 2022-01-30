Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Погода в Украине 31 января будет находиться под влиянием атмосферного фронта с севера.

В ряде областей в течение суток прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ожидается с порывами до 17−19 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 31 января будет облачной, будет идти мокрый снег. Столбики термометров ночью покажут от 0° до 3° мороза, а днем температура воздуха ожидается на 1−2° ниже нуля по Цельсию. Скорость ветра прогнозируют 6−14 м/с.

Погода в Харькове в первый рабочий день недели будет облачной и с мокрым снегом. Ночью температуру воздуха прогнозируют 1−2° мороза, а днем температура воздуха ожидается от 1° тепла до 1° мороза. Ветер прогнозируют со скоростью 5−13 м/с.

Погода в Одессе в ближайшие сутки будет облачной, но днем возможны прояснения. Столбики термометров ночью покажут от 2° мороза до 3° тепла, а днем обещают от 2−4° с отметкой плюс. Ветер прогнозируют со скоростью 1−17 м/с.

Погода во Львове 31 января будет облачной с мокрым снегом днем. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 0−4° мороза, а днем обещают 1−3° ниже нуля. Ветер будет донимать порывами — прогнозируют 4−19 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 31 января прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что средняя месячная температура воздуха в феврале 2022 года прогнозируется на уровне от 0° до 4° мороза. На Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму будет до 1° тепла по Цельсию, что близко к норме. Месячное количество осадков ожидается 22−40 мм, в Карпатах, на Закарпатье и горах Крыма 52−75 мм.