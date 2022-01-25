Какой будет погода в феврале — прогноз синоптиков

https://racurs.ua/n166196-kakoy-budet-pogoda-v-fevrale-prognoz-sinoptikov.html

Ракурс

Какая будет погода в феврале 2022 года в Украине, рассказали в Укргидрометцентре. Там также обнародовали краткую климатическую характеристику последнего месяца зимы.

Средняя температура воздуха в феврале 2022 года прогнозируется на уровне 0−4°С мороза. На Закарпатье, юге Одесщины и в Крыму будет до +1°С, что близко к норме.

Месячное количество осадков ожидается — 22−40 мм, в Карпатах, Закарпатье и горах Крыма — 52−75 мм. Для большинства западных и юго-западных областей этот показатель меньше нормы.

Напомним, средняя месячная температура воздуха в феврале по Украине составляет 0−5°С ниже нуля, на высокогорье Карпат — до 6 °C мороза. Теплее — в пределах +1+4°С — бывает на юге Одесщины, в Крыму и на Закарпатье.

Абсолютный минимум температуры воздуха для февраля по стране составляет 24−39°С мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха — 12−20°С тепла, а на Юге, в Винницкой области и Прикарпатье местами столбик термометра в последний месяц зимы прогревается +21+24°С.