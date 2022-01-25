Якою буде погода у лютому — прогноз синоптиків

https://racurs.ua/ua/n166196-yakou-bude-pogoda-u-lutomu-prognoz-synoptykiv.html

Ракурс

Якою буде погода у лютому 2022 року в Україні, розповіли в Укргідрометцентрі. Там також оприлюднили коротку кліматичну характеристику останнього місяця зими.

Середня місячна температура повітря у лютому 2022 року прогнозується на рівні 0−4°С морозу. На Закарпатті, півдні Одещини та в Криму буде до +1°С, що близько до норми.

Місячна кількість опадів очікується 22−40 мм, в Карпатах, на Закарпатті та горах Криму 52−75 мм. Для більшості західних та південно-західних областей цей показник менше за норму.

Нагадаємо, середня місячна температура повітря у лютому по Україні складає 0−5°С нижче нуля, на високогір’ї Карпат — до 6 °C морозу. Тепліше — в межах +1+4°С — буває на півдні Одещини, в Криму та на Закарпатті.

Абсолютний мінімум температури повітря для лютого по країні становить 24−39°С морозу.

Абсолютний максимум температури повітря — 12−20°С тепла, а на Півдні, Вінниччині та Прикарпатті місцями стовпчик термометра в останній місяць зими прогрівався +21+24°С.