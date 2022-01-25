Дату переговорів Києва з сепаратистами визначить “нормандська” зустріч - ЗМІ

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Дату переговорів Києва з маріонетками Кремля на Донбасі можуть визначити радники лідерів «нормандського формату» під час зустрічі 26 січня у Парижі.

Про це пише інформагентство Deutsche Presse-Agentur з посиланням на джерела в Єлисейському палаці.

Політичні радники президентів Франції, Німеччини, України та країни-агресора Росії повинні зустрітися для консультацій у середу в столиці Франції. Під час цих консультацій, зокрема, може підніматися питання щодо визначення дати, коли «Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу».

Донині Київ відхиляв будь-які ініціативи щодо перемовин з представниками окупаційної влади — терористичних організацій ДНР-ЛНР. Україна вважає, що за столом переговорів повинна перебувати лише Москва як сторона конфлікту.

За даними джерел, під час переговорів радників у Парижі йтиметься про «гуманітарні заходи та міркування щодо майбутнього України».

За словами очільника Офісу президента Андрія Єрмака, на переговорах «нормандських» радників обговорять режим припинення вогню на Донбасі, а також кожен із пунктів мінських угод.

Торік восени Росія відмовилась від зустрічі міністрів закордонних справ у «нормандському форматі», яку ініціювала Франція. Востаннє країни «нормандської четвірки» проводили зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. До цього лідери держав зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що попросить роз’яснень у президента РФ Путіна щодо намірів Москви проти України. Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Кремль до однозначних кроків задля розрядження ситуації навколо України.

Тим часом НАТО переводить свої сили у стан готовності та посилює свій східний флаг додатковими кораблями та винищувачами. Росія заперечує свої плани щодо вторгнення в Україну, але вимагає від США та НАТО юридичних гарантій безпеки.