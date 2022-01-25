Дату переговоров Киева с сепаратистами определит «нормандская» встреча - СМИ

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Дату переговоров Киева с марионетками Кремля на Донбассе могут определить советники лидеров «нормандского формата» во время встречи 26 января в Париже.

Об этом пишет информагентство Deutsche Presse-Agentur со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Политические советники президентов Франции, Германии, Украины и страны-агрессора России должны встретиться для консультаций в среду в столице Франции. Во время этих консультаций, в частности, может подниматься вопрос определения даты, когда «Украина проведет переговоры с сепаратистами об особом статусе Донбасса».

Киев отвергал любые инициативы о переговорах с представителями оккупационных властей — террористических организаций ДНР-ЛНР. Украина считает, что за столом переговоров должна быть только Москва как сторона конфликта.

По данным источников, во время переговоров советников в Париже речь пойдет о «гуманитарных мерах и рассуждениях относительно будущего Украины».

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, на переговорах «нормандских» советников обсудят режим прекращения огня на Донбассе, а также каждый из пунктов минских соглашений.

Осенью прошлого года Россия отказалась от встречи министров иностранных дел в «нормандском формате», которую инициировала Франция. В последний раз страны «нормандской четверки» проводили встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. До этого лидеры стран встречались в Париже в декабре 2019 года после трехлетнего перерыва.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что попросит разъяснений у президента РФ Путина по поводу намерений Москвы против Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Кремль к однозначным шагам для разрядки ситуации вокруг Украины.

Между тем, НАТО переводит свои силы в состояние готовности и усиливает свой восточный флаг дополнительными кораблями и истребителями. Россия отрицает свои планы по вторжению в Украину, но требует от США и НАТО юридических гарантий безопасности.