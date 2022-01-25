Киев жестко ответил на выпады Хорватии о Революции достоинства и НАТО

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Киев жестко ответил на пророссийские выпады президента Хорватии Зорана Милановича о Революции достоинства и вступлении в НАТО. Министерство иностранных дел Украины назвало слова лидера Хорватии «пренебрежительными и неблагодарными». Внешнеполитическое ведомство Украины требует публичного опровержения слов представителя Загреба.

В дипведомство в Киеве 25 января вызвали посла Хорватии Аницу Джамич, кроме этого украинский дипломат также совершит соответствующий демарш в Загребе.

Утверждение Зорана Милановича о событиях Революции достоинства оскорбляют память украинцев и иностранцев, отдавших свои жизни ради европейского будущего Украины. Выражено глубокое разочарование высказываниями президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи нашему государству на фоне российской агрессии. Подчеркнуто, что это особенно диссонирует с общечеловеческими ценностями, учитывая горький опыт войны хорватского народа, — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве добавили, что хорватский президент продемонстрировал неблагодарность за помощь, которую украинцы оказывали официальному Загребу во время борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами 2021 года.

Заявления Зорана Милановича ретранслируют нарративы российской пропаганды, не отвечают последовательной официальной позиции Хорватии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины… МИД Украины требует публичного опровержения этих оскорбительных заявлений президента Хорватии и их неповторения в будущем, — отметили во внешнедипломатическом ведомстве.

Напомним, Миланович исключил возможность направления военных своей страны на восток Европы в составе подразделений НАТО в случае вторжения России в Украину. По его словам, Загреб будет максимально дистанцироваться от конфликта. Миланович заявил, что Хорватия «должна бежать от этого (войны РФ против Украины — ред.), как от пожара и не быть пожарником». Политик также пренебрежительно высказался о Революции достоинства, назвав ее «недемократическим переворотом, во время которого было убито 50 человек». Миланович заявил, что «Украина пошла на Запад, ничего не спрашивая у России».