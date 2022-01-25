Хорватия отзовет свои войска из НАТО в случае нападения РФ на Украину

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Президент Хорватии Зоран Миланович исключает возможность направления своих военных на восток Европы в составе подразделений НАТО в случае вторжения России в Украину. По его словам, Загреб будет максимально дистанцироваться от конфликта.

НАТО наращивает свое присутствие, мы ничего с этим делать не будем. Если будет эскалация, мы отзовем всех до последнего хорватского солдата. К Украине это не имеет никакого отношения, но в политике (президента США — ред.) Байдена я вижу непоследовательность и опасное поведение, — цитирует Милановича издание dnevnik.hr.

В декабре прошлого года лидер Хорватии раскритиковал премьера страны Андрея Пленковича, давнего друга Украины, за визит в Киев на фоне стягивания армии Кремля к границам.

Пленкович может угрожать сколько захочет. Хорватия должна бежать от этого (конфликта — ред.), как от пожара. Хорватия не будет пожарным в этом, — заявил Миланович.

Также президент Хорватии уверен, что Украине не место в НАТО. Кроме того, политик пренебрежительно высказался о Революции достоинства.

Когда Украина сменила власть, тогда это движение, которое не было демократическим, было переворотом, во время которого были убиты 50 человек. История была такова — Украина идет на запад, ничего не спрашивая у России, в ЕС ее ждут молочные реки — кисельные берега. Украина остается одной из наиболее коррумпированных стран, ЕС ничего Украине не дал, — сказал Миланович.

Напомним, НАТО намерено усилить военное присутствие в странах Восточной Европы из-за действий России. В частности, в Балтийское море будут переброшены военные корабли, а в Литву, Румынию и Болгарию — истребители.

Недавно также министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что военное отставание Украины от России нельзя «компенсировать поставками оружия» и что в дипломатии с Россией нужно терпение и время.

В то же время Польша и Латвия разочарованы действиями Германии по блокированию предоставления военной помощи Украине.