Ударная группировка отсутствует - атаку Путина "отменил" министр обороны

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Ракурс

Россия не создала ни одной ударной группировки, что свидетельствовало бы о подготовке наступления на Украину. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Глава Минобороны фактически опроверг данные о подготовке РФ нападения на Украину.

По состоянию на сегодняшний день фактаж, который мы наблюдаем по данным нашей разведки, фактаж, наблюдаемый разведкой наших стран-партнеров, примерно похож на ту же ситуацию, которая была весной прошлого года, перед Пасхой. Поэтому сегодня, по состоянию на данный момент, не создано ни одной ударной группировки Вооруженных сил РФ, что свидетельствовало бы о том, что завтра они пойдут в наступление, — сказал Резников в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV 24 января.

Эти слова Резников повторил сегодня и в кулуарах Рады, куда пришел на закрытую встречу с руководителями фракций и групп парламента. Он подчеркнул, что «рискованные сценарии есть, они возможны с точки зрения вероятности в будущем».

Наши Вооруженные силы, наше командование, Генеральный штаб должны обработать все сценарии худшего варианта, чтобы знать, как они будут действовать в случае наступления такой ситуации, — пояснил Резников.

Ранее Пентагон сообщил об усилении российской группировки вблизи Украины. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, «речь не идет о деэскалации».

Министр обороны Украины «не оценивает высоко» сценарий возможного наступления РФ на Украину 20 февраля, о котором ранее заявил командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк.