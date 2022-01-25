https://racurs.ua/n166155-voennyy-shantaj-so-storony-rf-nepriemlem-rada-obratilas-v-oon.html

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Верховная Рада приняла постановление об обращении к Организации Объединенных Наций (ООН), Европейскому Парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций относительно неприемлемости военного шантажа РФ в отношении Украины.

Отмечается, что Россия дестабилизирует ситуацию с безопасностью с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины. Об этом стало известно из трансляции заседания.

«За» проект постановления № 6543 проголосовало 282 народных депутата. Не голосовали за постановление представители фракции «ОПЗЖ».

Постановлением предлагается признать, что требования России к международным партнерам относительно недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины являются нарушением:

Конституции и законодательства Украины;

основных принципов и норм международного права;

Хельсинкского заключительного акта;

Парижской хартии для новой Европы;

Будапештского меморандума;

резолюции ООН «Территориальная целостность Украины» № 68/262, от 27 марта 2014 года, Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года и других международно-правовых актов.

Текст обращения будет направлен в ООН, Европарламент, правительства и парламенты иностранных государств и парламентские ассамблеи международных организаций.

Напомним, ранее мы сообщали, что санкции против России в связи с оккупацией украинского Крыма Еврокомиссия планирует расширить еще на пять пунктов.