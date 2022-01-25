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Ракурс
Во время инцидента в горсовете Одессы, скриншот видео

Бой за землю — скандальный экс-«слуга» ломал мебель в горсовете Одессы (ВИДЕО)

25 янв 2022, 12:03
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Артем Дмитрук, бывший член фракции «Слуга народа», снова «прославился» скандальными действиями.

Депутат приехал в Одессу, чтобы поучаствовать в заседании земельной комиссии горсовета. Однако в помещение его не пропустили представители муниципальной стражи. В ответ Дмитрук набросился на них с кулаками, сообщает «7 канал».

Продравшись в результате внутрь, Дмитрук бегал по столу, разламывал мебель и разбрасывал документы.

Кроме мебели, также пострадали несколько участников схватки — по меньшей мере, у одного из них были заметны следы крови на голове.

Сам Дмитрук заявил, что мэр Одессы Геннадий Труханов и его заместитель Олег Бриндак на заседании этой комиссии «пилят» землю одесситов и не хотят, чтобы их махинации стали известны общественности.

Заседания комиссии не могут провести уже в четвертый раз. Она должна рассмотреть вопрос об отводе 6 га земли на территории Аркадии.


Напомним, Дмитрук, известный своей активной антивакцинаторской позицией, в ноябре был исключен из фракции «Слуга народа».

Источник: «7 канал»

Источник: Ракурс


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