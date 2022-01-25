В Раде не нашлось голосов за две важные инициативы «Слуги народа»

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Ракурс

Начало политического сезона 2022 года не удалось партии «Слуга народа». Сразу две важные инициативы монобольшинства не нашли поддержки в сессионном зале Верховной Рады во время первого в 2022 году пленарного заседания.

Нардепы 25 января провалили голосование за проект постановления о создании временной специальной комиссии «по вопросам проверки возможных фактов нарушения присяги уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека».

Нардеп-«слуга» Максим Дырдин доложил проект постановления № 6322. По его словам, омбудсмена обвиняют в том, что Людмила Денисова не рассмотрела несколько поступивших обращений в электронной форме. По его словам, аппарат омбудсмена совершил и «другие нарушения».

По результатам голосования проект постановления не набрал должного количества голосов (за — 202).

Кроме того, народные депутаты сегодня не поддержали принятие проекта постановления о внесении изменений в повестку дня шестой сессии Верховной Рады девятого созыва. Проект № 5893−18 набрал только 215 голосов.

Таким образом, в повестку дня пока не включили президентские законопроекты о двойном гражданстве и экономическом паспорте.

Главным замечанием во время обсуждения было отсутствие в повестке дня вопросов, касающихся безопасности Украины, увеличения зарплат в армии и борьбы с коронавирусом.

Напомним, что 24 января экс-спикер Дмитрий Разумков официально представил свою новую политическую силу. Часть вошедших в нее нардепов стали парламентариями от партии СН.