https://racurs.ua/n166135-pokoritelnica-everesta-i-mer-mukachevo-razumkov-predstavil-svou-komandu.html

Ракурс

«Команда Разумкова», политический проект экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, презентовала своих участников.

В проект вошел мэр Мукачево Андрей Балога и первая украинка, покорившая Эверест, Ирина Галай. Об этом стало известно из презентации проекта Разумкова.

Самый молодой представитель закарпатского клана Балог будет отвечать в «Команде Разумкова» за направление местного самоуправления. Галай будет заниматься вопросами экологии. Возглавить общественную организацию «Команда Разумкова» планирует пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.

На встрече присутствовало около 20 народных депутатов, которые сейчас входят в межфракционное объединение Разумкова «Разумная политика». Разумков объявил, что его команда начинает всеукраинский тур, пообещал объехать все регионы для поиска единомышленников.

Мы решили пойти по пути, которым никто давно не ходит — создание партии с нуля, снизу. Поэтому сначала мы создаем ГО, проверим всех людей по делу, а тогда уже будем делать партию, — заявил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что Дмитрий Разумков анонсировал тур по Украине. Экс-спикер разослал приглашения своим сторонникам, в которых речь идет о возможных встречах в регионах.