Підкорювачка Евересту і мер Мукачева — Разумков представив свою командуhttps://racurs.ua/ua/n166135-pidkoruvachka-everestu-i-mer-mukacheva-razumkov-predstavyv-svou-komandu.htmlРакурс
«Команда Разумкова», політичний проект екс-спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, презентувала своїх учасників.
До проекту увійшов мер Мукачева Андрій Балога та перша українка, що підкорила Еверест, Ірина Галай. Про це стало відомо з презентації проекту Разумкова.
Наймолодший представник закарпатського клану Балог відповідатиме у «Команді Разумкова» за напрямок місцевого самоврядування. Натомість Галай займатиметься питаннями екології. Очолити громадську організацію «Команда Разумкова» планує прес-секретарка Разумкова Ольга Туній.
На зустрічі були присутні близько 20 народних депутатів, які зараз входить у міжфракційне об'єднання Разумкова «Розумна політика». Разумков оголосив, що його команда починає всеукраїнський тур, пообіцяв об’їхати всі регіони для пошуку однодумців.
Ми вирішили піти шляхом яким ніхто давно не ходить — створення партії з нуля, знизу. Тому спершу ми створюємо ГО, перевіримо всіх людей у справі, а тоді уже будемо робити партію, — заявив він.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Дмитро Разумков анонсував тур Україною. Екс-спікер розіслав запрошення своїм прихильникам, у яких йдеться про можливі зустрічі в регіонах.