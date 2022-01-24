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Ракурс

Підкорювачка Евересту і мер Мукачева — Разумков представив свою команду

24 січ 2022, 22:21
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«Команда Разумкова», політичний проект екс-спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, презентувала своїх учасників.

До проекту увійшов мер Мукачева Андрій Балога та перша українка, що підкорила Еверест, Ірина Галай. Про це стало відомо з презентації проекту Разумкова.

Наймолодший представник закарпатського клану Балог відповідатиме у «Команді Разумкова» за напрямок місцевого самоврядування. Натомість Галай займатиметься питаннями екології. Очолити громадську організацію «Команда Разумкова» планує прес-секретарка Разумкова Ольга Туній.

На зустрічі були присутні близько 20 народних депутатів, які зараз входить у міжфракційне об'єднання Разумкова «Розумна політика». Разумков оголосив, що його команда починає всеукраїнський тур, пообіцяв об’їхати всі регіони для пошуку однодумців.


Ми вирішили піти шляхом яким ніхто давно не ходить — створення партії з нуля, знизу. Тому спершу ми створюємо ГО, перевіримо всіх людей у справі, а тоді уже будемо робити партію, — заявив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Дмитро Разумков анонсував тур Україною. Екс-спікер розіслав запрошення своїм прихильникам, у яких йдеться про можливі зустрічі в регіонах.

Джерело: Ракурс


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