https://racurs.ua/ua/n166135-pidkoruvachka-everestu-i-mer-mukacheva-razumkov-predstavyv-svou-komandu.html

Ракурс

«Команда Разумкова», політичний проект екс-спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, презентувала своїх учасників.

До проекту увійшов мер Мукачева Андрій Балога та перша українка, що підкорила Еверест, Ірина Галай. Про це стало відомо з презентації проекту Разумкова.

Наймолодший представник закарпатського клану Балог відповідатиме у «Команді Разумкова» за напрямок місцевого самоврядування. Натомість Галай займатиметься питаннями екології. Очолити громадську організацію «Команда Разумкова» планує прес-секретарка Разумкова Ольга Туній.

На зустрічі були присутні близько 20 народних депутатів, які зараз входить у міжфракційне об'єднання Разумкова «Розумна політика». Разумков оголосив, що його команда починає всеукраїнський тур, пообіцяв об’їхати всі регіони для пошуку однодумців.

Ми вирішили піти шляхом яким ніхто давно не ходить — створення партії з нуля, знизу. Тому спершу ми створюємо ГО, перевіримо всіх людей у справі, а тоді уже будемо робити партію, — заявив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Дмитро Разумков анонсував тур Україною. Екс-спікер розіслав запрошення своїм прихильникам, у яких йдеться про можливі зустрічі в регіонах.