Сплатити комуналку «тисячею Зеленського» дозволять українцям

https://racurs.ua/ua/n166134-splatyty-komunalku-tysyacheu-zelenskogo-dozvolyat-ukrayincyam.html

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Тисяча Зеленського за вакцинацію від коронавірусу відтепер може піти на сплату комунальних послуг для громадян від 60 років.

Програму з виплат розширять уже в лютому. Про це президент Володимир Зеленский заявив у своєму відеозверненні.

Ми додатково розширюємо програму для літніх людей. Вони будуть мати можливість використовувати ці гроші (тисячу за вакцинацію, — ред.) на оплату комунальних послуг, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Вакцинація від коронавірусу бустерною дозою буде винагороджена — президент України Володимир Зеленський заявив, що держава виплатить ще по 500 гривень за додаткове щеплення.