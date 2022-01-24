Названа точна кількість російських військ на українському кордоні

https://racurs.ua/ua/n166133-nazvana-tochna-kilkist-rosiyskyh-viysk-na-ukrayinskomu-kordoni.html

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Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що на кордоні з Україною зараз знаходяться близько 109 тис. російських військових.

Їх супроводжують близько 10−11 тис. додаткових військовослужбовців. Про це він розповів під час брифінгу.

Ми бачимо 109 тисяч військових і 10−11 тисяч так званого супроводу. Якщо це для наших партнерів велике збільшення, для нас це не новина, — заявив він.

Зокрема, він попросив українців не панікувати через виїзд дипломатів країн-партнерів. За його словами, наразі є інформація лише про три країни, які рекомендували дипломатам повернутися з України.

49 країн не приймають в цьому участь в цих речах. Кожна країна самостійно визначається, те що стосується їх громадян, які знаходяться на території нашої країни. Єдине що можна сказати, що була велика хвиля дезінформаційна того, що співробітники безпосередньо установ РФ масово покидають нашу країну. Ми цього не бачимо, — відзначив Данілов.



Станом на сьогодні інформація про рекомендацію виїзду з країни надходила з посольства США, Великої Британії і Австралії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Рада національної безпеки і оборони провела засідання сьогодні, 24 січня. Засідання відбувалося на тлі загрози вторгнення Росії в Україну.