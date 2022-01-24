https://racurs.ua/ua/n166130-zasidannya-rnbo-na-tli-zagrozy-napadu-rf-danilov-vyyshov-do-presy-video.html

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Рада національної безпеки і оборони (РНБО) провела засідання сьогодні, 24 січня. Засідання відбувалося на тлі загрози вторгнення Росії в Україну.

Секретар РНБО Олексій Данілов вийшов до преси. Про це стало відомо з трансляції брифінгу.

Під час засідання обговорювали:

заходи із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз,

стан справ в українській економіці та енергетиці,

протидію коронавірусу.

Сьогодні в українській армії заявили, що Росія може напасти на Україну вже наприкінці лютого. На тлі загрози російського вторгнення міжнародні партнери направляють в Україну зброю, а НАТО посилює свою військову присутність у країнах Східної Європи. Під час брифінгу Данілов заявив, що чинна ситуація є «цілком зрозумілою, немає ніяких приводів для того, аби панікувати».

Ситуація є абсолютно контрольована, для нас немає нічого нового, — заявив Данілов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що НАТО посилює військову присутність у Східній Європі через дії Росії на кордоні з Україною. Союзники НАТО переводять сили в режим бойової готовності та направляють додаткові кораблі та винищувачі до розгортання НАТО у Східній Європі, посилюючи стримування та оборону союзників, оскільки Росія продовжує нарощувати війська в Україні та навколо неї.