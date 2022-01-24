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Ракурс

Засідання РНБО на тлі загрози нападу РФ — Данілов вийшов до преси (ВІДЕО)

24 січ 2022, 19:26
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Рада національної безпеки і оборони (РНБО) провела засідання сьогодні, 24 січня. Засідання відбувалося на тлі загрози вторгнення Росії в Україну.

Секретар РНБО Олексій Данілов вийшов до преси. Про це стало відомо з трансляції брифінгу.

Під час засідання обговорювали:

  • заходи із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз,
  • стан справ в українській економіці та енергетиці,
  • протидію коронавірусу.

Сьогодні в українській армії заявили, що Росія може напасти на Україну вже наприкінці лютого. На тлі загрози російського вторгнення міжнародні партнери направляють в Україну зброю, а НАТО посилює свою військову присутність у країнах Східної Європи. Під час брифінгу Данілов заявив, що чинна ситуація є «цілком зрозумілою, немає ніяких приводів для того, аби панікувати».


Ситуація є абсолютно контрольована, для нас немає нічого нового, — заявив Данілов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що НАТО посилює військову присутність у Східній Європі через дії Росії на кордоні з Україною. Союзники НАТО переводять сили в режим бойової готовності та направляють додаткові кораблі та винищувачі до розгортання НАТО у Східній Європі, посилюючи стримування та оборону союзників, оскільки Росія продовжує нарощувати війська в Україні та навколо неї.

Джерело: Ракурс


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