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Ракурс

Заседание СНБО на фоне угрозы нападения РФ — Данилов вышел к прессе (ВИДЕО)

24 янв 2022, 19:26
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) провел заседание сегодня, 24 января. Заседание прошло на фоне угрозы вторжения России в Украину.

Секретарь СНБО Алексей Данилов вышел к прессе. Об этом стало известно из трансляции брифинга.

В ходе заседания обсуждали:

  • меры по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз;
  • состояние дел в украинской экономике и энергетике;
  • противодействие коронавирусу.

Сегодня в украинской армии заявили, что Россия может напасть на Украину уже в конце февраля. На фоне угрозы российского вторжения международные партнеры направляют в Украину оружие, а НАТО усиливает свое военное присутствие в странах Восточной Европы. Во время брифинга Данилов заявил, что действующая ситуация «совершенно понятная, нет никаких поводов для того, чтобы паниковать».


Ситуация является абсолютно контролируемой, для нас нет ничего нового, — заявил Данилов.

Напомним, ранее мы сообщали, что НАТО усиливает военное присутствие в Восточной Европе из-за действий России на границе с Украиной. Союзники НАТО переводят силы в режим боевой готовности и направляют дополнительные корабли и истребители к развертыванию НАТО в Восточной Европе, усиливая сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать войска в Украине и вокруг нее.

Источник: Ракурс


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