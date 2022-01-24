НАТО усилит свои силы в Восточной Европе дополнительными кораблями и истребителями

https://racurs.ua/n166097-nato-usilit-svoi-sily-v-vostochnoy-evrope-dopolnitelnymi-korablyami-i-istrebitelyami.html

Ракурс

НАТО усиливает военное присутствие в Восточной Европе из-за действий России на границе с Украиной.

Союзники НАТО переводят силы в режим боевой готовности и направляют дополнительные корабли и истребители к развертыванию НАТО в Восточной Европе, усиливая сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать войска в Украине и вокруг нее.

Несколько членов НАТО объявили о текущих или будущих развертываниях. Дания отправляет фрегат в Балтийское море и собирается отправить четыре истребителя F-16 в Литву в поддержку долговременной миссии НАТО по охране воздушной полиции в регионе. Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию. Франция выразила готовность отправить войска в Румынию под командованием НАТО. Нидерланды отправляют два истребителя F-35 в Болгарию с апреля для поддержки деятельности НАТО (воздушная полиция в регионе), а также переводят корабль и наземные подразделения в режим ожидания для сил реагирования НАТО. Соединенные Штаты также дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Альянса, — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Альянса.

Джо Байден рассматривает возможность размещения до 5 тыс. военных в Восточной Европе и странах Балтии. Об этом написала газета The New York Times.

Это позволит расширить американское военное участие на фоне растущего опасения вторжения России в Украину. Ожидается, что Байден примет решение уже на этой неделе.

Поздравляю союзников, выступивших за предоставление дополнительных сил НАТО. Мы будем продолжать принимать все необходимые меры для защиты и обороны наших союзников, в том числе путем усиления восточного фронта Альянса, — прокомментировал решение союзников генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Ракурс» сообщал, что Великобритания планирует отправить сотни дополнительных военных в соседние с Украиной страны НАТО для сдерживания России.