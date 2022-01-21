Британия хочет развернуть дополнительные войска в странах-соседях Украины

https://racurs.ua/n166004-britaniya-hochet-razvernut-dopolnitelnye-voyska-v-stranah-sosedyah-ukrainy.html

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Великобритания планирует отправить сотни дополнительных войск в соседние с Украиной страны НАТО для сдерживания России.

В настоящее время страна возглавляет боевую группу численностью 1 тыс. 200 человек в Эстонии, где находятся 830 военных, танки, боевые машины, артиллерия, инженеры, средства ПВО и разведки. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в оборонном ведомстве страны.

В Польше также находятся 140 британских военнослужащих в пределах усиленной миссии НАТО. В частности, Великобритания рассматривает возможность усиления этих миссий путем сотен более боеспособных солдат, которые могут быть развернуты в кратчайшие сроки.

Они (НАТО — ред.) задали вопрос об усилении этих миссий и миссии НАТО в странах Балтии. Страны думают, что они могут сделать, — сказал источник The Times.

До этого Великобритания отправила в Украину около 30 военных спецотрядов и 2 тыс. единиц противотанкового оружия на фоне угрозы вторжения России. Около 30 бойцов бригады специальных операций прибыли в Украину для подготовки украинских военных. Они будут учить военных ВСУ, как пользоваться противотанковым оружием, которое Британия направила Украине.

Страна предоставила Украине легкое противотанковое оружие следующего поколения (NLAW), которое производители описывают как «первую в истории ракетную систему для одного солдата, которая быстро выводит из строя любой основной боевой танк всего одним выстрелом, поражая его с воздуха».

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия выдвинула новые требования по так называемым гарантиям нерасширения Североатлантического альянса. Теперь речь идет о выводе войск НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к военно-политическому блоку после 1997 года.

Источник: The Times