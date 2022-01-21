Британія хоче розгорнути додаткові війська у країнах-сусідах України

Британія. Фото:

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Велика Британія планує відправити сотні додаткових військ до сусідніх з Україною країн НАТО для стримування Росії.

Наразі країна очолює бойову групу чисельністю 1 тис. 200 осіб в Естонії, де перебувають 830 військових, танки, бойові машини, артилерія, інженери, засоби ППО та розвідки. Про це повідомляє The Times із посиланням на джерела в оборонному відомстві країни.

У Польщі також перебувають 140 британських військовослужбовців у межах посиленої місії НАТО. Зокрема, Велика Британія розглядає можливість посилення цих місій шляхом сотень більш боєздатних солдатів, які можуть бути розгорнуті в найкоротші терміни.

Вони (НАТО — ред.) поставили питання щодо посилення цих місій та місії НАТО в країнах Балтії. Країни думають про те, що вони можуть зробити, — сказало джерело The Times.

До цього Велика Британія відправила в Україну близько 30 військових спецзагону та 2 тис. одиниць протитанкової зброї на тлі загрози вторгнення Росії. Близько 30 бійців бригади спеціальних операцій прибули в Україну для підготовки українських військових. Вони навчатимуть військових ЗСУ, як користуватися протитанковою зброєю, яку Британія направила Україні.

Країна надала Україні легку протитанкову зброю наступного покоління (NLAW), яку виробники описують як «першу в історії ракетну систему для одного солдата, яка швидко виводить з ладу будь-який основний бойовий танк всього одним пострілом, вражаючи його зверху».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія висунула нові вимоги щодо так званих гарантій нерозширення Північноатлантичного альянсу. Тепер йдеться про виведення військ НАТО з Болгарії та Румунії, які приєдналися до військово-політичного блоку після 1997 року.

Джерело: The Times