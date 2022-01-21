Атаку з «Градів» відпрацювали ЗСУ біля адмінмежі з Кримом

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Стрільби з БМ-21 «Град» провели солдати Збройних сил України на одному із полігонів Херсонщини біля адмінмежі з Кримом. Захисники України брали участь у тактичних навчаннях із захисту морського узбережжя й танконебезпечних ділянок суходолу під час протидії наступальній операції.

Бойові розрахунки реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» виконали завдання щодо придушення та знищення вогневих засобів, броньованої техніки та живої сили ворога, — повідомляє у Фейсбук командування Об'єднаних сил ЗСУ.

За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Сергія Наєва, реактивна батарея виконала розгортання у бойовий порядок та заходи щодо підготовки до стрільби та управління вогнем.

Нагадаємо, 17 січня в окупованому Криму міноборони РФ проводить навчально-мобілізаційний збір командного складу Чорноморського флоту. Західні експерти розглядають півострів як один із можливих варіантів нового вторгнення РФ на України. Загалом, близько 50 військових груп армії РФ вже розгорнуто поблизу України на півночі та сході, а також у Криму.