Атаку из «Градов» отработали ВСУ возле админграницы с Крымом

https://racurs.ua/n166003-ataku-iz-gradov-otrabotali-vsu-vozle-admingranicy-s-krymom-video.html

Ракурс

Стрельбы из БМ-21 «Град» провели солдаты Вооруженных сил Украины на одном из полигонов Херсона возле админграницы с Крымом. Защитники Украины участвовали в тактических учениях по защите морского побережья и танкоопасных участков суши при противодействии наступательной операции.

Боевые расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» выполнили задание по подавлению и уничтожению огневых средств, бронированной техники и живой силы врага, — сообщает в Фейсбук командование Объединенных сил ВСУ.

По словам командующего Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенанта Сергея Наева, реактивная батарея выполнила развертывание в боевой порядок и мероприятия по подготовке к стрельбам и управлению огнем.

Напомним, 17 января в оккупированном Крыму минобороны РФ проводит учебно-мобилизационный сбор командного состава Черноморского флота. Западные эксперты рассматривают полуостров как один из возможных вариантов нового вторжения РФ в Украину. В общей сложности около 50 военных групп армии РФ уже развернуто вблизи Украины на севере и востоке, а также в Крыму.