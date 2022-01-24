НАТО підсилить свої сили в Східній Європі додатковими кораблями та винищувачами, фото - DW

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Ракурс

НАТО посилює військову присутність у Східній Європі через дії Росії на кордоні з Україною.

Союзники НАТО переводять сили в режим бойової готовності та направляють додаткові кораблі та винищувачі до розгортання НАТО у Східній Європі, посилюючи стримування та оборону союзників, оскільки Росія продовжує нарощувати війська в Україні та навколо неї.

Декілька членів НАТО зробили оголошення щодо поточних або майбутніх розгортань. Данія відправляє фрегат до Балтійського моря і збирається відправити чотири винищувачі F-16 до Литви на підтримку довготривалої місії НАТО з охорони повітряної поліції в регіоні. Іспанія відправляє кораблі для приєднання до військово-морських сил НАТО і розглядає можливість відправки винищувачів до Болгарії. Франція висловила готовність відправити війська до Румунії під командуванням НАТО. Нідерланди відправляють два винищувачі F-35 до Болгарії з квітня для підтримки діяльності НАТО з повітряної поліції в регіоні, а також переводять корабель і наземні підрозділи в режим очікування для Сил реагування НАТО. Сполучені Штати також дали зрозуміти, що розглядають можливість збільшення своєї військової присутності у східній частині Альянсу, — йдеться у заяві, розповсюдженій прес-службою Альянсу.

Джо Байден розглядає можливість розміщення до 5 тис. військових США у Східній Європі та країнах Балтії. Про це написала газета The New York Times.

Зазначається, що це дозволить розширити американську військову участь на тлі зростаючого побоювання вторгнення Росії в Україну. Очікується, що Байден ухвалить рішення вже цього тижня.

Вітаю союзників, які виступили за надання додаткових сил НАТО. Ми продовжуватимемо вживати всіх необхідних заходів для захисту та оборони наших союзників, у тому числі шляхом посилення східного фронту Альянсу, — прокоментував рішення союзників генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Ракурс» повідомляв, що Велика Британія планує відправити сотні додаткових військових до сусідніх з Україною країн НАТО для стримування Росії.