Биткоин рекордно обвалился за неделю

https://racurs.ua/n166129-bitkoin-rekordno-obvalilsya-za-nedelu.html

Ракурс

Курс биткоина упал на 19% за неделю — рынок криптовалюты просел вдвое от максимумов.

Стоимость одного биткоина опустилась до 35 тыс. долларов, хотя раньше линия поддержки была в районе 42 тыс. долларов. Об этом сообщает Coin Desk.

Биткоин падает с ноября, после достижения своего исторического максимума — 69 тыс. долларов (падение составило почти 50% за два месяца).

Общее падение капитализации рынка криптовалют составило также почти 50%— с трех триллионов долларов на максимуме до 1,6 триллиона долларов. Эксперты считают, что на рынок криптовалют негативно влияет несколько факторов. В частности, это действия ФРС в США, и потенциальные запреты в Европе и России, политика китайских властей, события в Казахстане.

Напомним, ранее мы сообщали, что стоимость биткоина 20 октября обновила исторический максимум — цена за валюту превысила отметку в 66 тыс. дол.