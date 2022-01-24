Риф. Фото: Gizmodo

https://racurs.ua/n166128-netronutyy-korallovyy-rif-nashli-u-beregov-taiti-foto.html

Ракурс

Коралловый риф у берегов Таити обнаружили исследователи. Он протянулся на целых три километра — это делает его одним из самых больших коралловых рифов в мире.

Также он оказался одним из самых здоровых. Об этом сообщает Gizmodo.

Ученые связывают этот необычный фактор с большой глубиной, на которой он расположен. Обычно рифы находятся на глубине до 25 метров, в то время как этот расположен на глубине от 30 до 70 метров. Дополнительные несколько метров могут защитить его от обесцвечивания, вызванного глобальным потеплением.

Такие глубины сложно исследовать — дайверы использовали специальные баллоны с воздухом, которые позволили провести под водой около 200 часов для изучения рифа.

Отмечается, что открытие является крайне важным для ученых, так как коралловые рифы — важный источник пищи и дом для большого количества организмов, а это означает, что они могут рассказать о биоразнообразии океана. Они также обеспечивают защиту от береговой эрозии и цунами, а разнообразие живущих там организмов может иметь важное значение для медицинских исследований.

Напомним, ранее мы сообщали, что площадь коралловых рифов на Земле с 1950-х годов сократилась на 50%. Способность коралловых рифов поддерживать экосистему на планете и защищать побережья от штормов сократилась из-за ряда факторов. На разрушение рифов влияет изменение климата и чрезмерный вылов рыбы в морях и океанах.

Источник: Gizmodo