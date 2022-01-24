https://racurs.ua/n166127-jena-yanukovicha-umerla-predstavitel-semi-oproverg-informaciu.html

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Людмила Янукович, супруга президента-беглеца, якобы умерла вечером 23 января. В то же время пресс-секретарь старшего сына экс-первой леди опроверг эту информацию.

Он назвал такие заявления «самым черным пиаром». Эту информацию опроверг, в частности, адвокат старшего супруга Юрий Кирасир.

О семье Януковичей какой лжи только не писали. Но подобное переходит все человеческие границы, — подчеркнул Кирасир.



Людмила Янукович (до брака — Настенко) родилась 9 октября 1949 года в Енакиево, в Донецкой области. Она вышла замуж за Виктора Януковича в ноябре 1971 года. По данным СМИ, в течение своего президентства, не расставаясь с Людмилой, Виктор Янукович проживал в тайном фактическом браке с Любовью Полежай.

Напомним, ранее мы сообщали, что Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады Украины. Он намерен обжаловать законность принятия парламентом постановления о его самоустранении с должности главы государства.