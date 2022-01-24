Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс

Жена Януковича умерла — представитель семьи опроверг информацию

24 янв 2022, 17:30
999

Людмила Янукович, супруга президента-беглеца, якобы умерла вечером 23 января. В то же время пресс-секретарь старшего сына экс-первой леди опроверг эту информацию.

Он назвал такие заявления «самым черным пиаром». Эту информацию опроверг, в частности, адвокат старшего супруга Юрий Кирасир.

О семье Януковичей какой лжи только не писали. Но подобное переходит все человеческие границы, — подчеркнул Кирасир.


Людмила Янукович (до брака — Настенко) родилась 9 октября 1949 года в Енакиево, в Донецкой области. Она вышла замуж за Виктора Януковича в ноябре 1971 года. По данным СМИ, в течение своего президентства, не расставаясь с Людмилой, Виктор Янукович проживал в тайном фактическом браке с Любовью Полежай.

Напомним, ранее мы сообщали, что Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады Украины. Он намерен обжаловать законность принятия парламентом постановления о его самоустранении с должности главы государства.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров