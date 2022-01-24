https://racurs.ua/ua/n166127-drujyna-yanukovycha-pomerla-rechnyk-rodyny-sprostovuie.html

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Людмила Янукович, дружина президента-втікача, нібито померла ввечері 23 січня. Натомість прес-секретар старшого сина екс-першої леді спростував цю інформацію.

Він назвав такі заяви «найчорнішим піаром». Цю інформацію спростував, зокрема, адвокат старшого сина подружжя Юрій Кірасир.

Про сім’ю Януковичів якої брехні лише не писали. Але подібне переходить усі людські межі, — наголосив Кірасир.



Людмила Янукович (до шлюбу — Настенко) народилася 9 жовтня 1949 року в Єнакієвому, на Донеччині. Вона вийшла заміж за Віктора Януковича у листопаді 1971 року. За даними ЗМІ, протягом свого президентства, не розлучаючись із Людмилою, Віктор Янукович проживав у таємному фактичному шлюбі з Любов’ю Полежай.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Віктор Янукович подав позов до Окружного адміністративного суду Києва проти Верховної Ради України. Він має намір оскаржити законність ухвалення парламентом постанови про його самоусунення з посади глави держави.