Эксперты спрогнозировали цену газа на ближайшие три года. Фото: liga.net

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Ракурс

Цена на газ может вырасти из-за недостатка топлива в Европе и агрессии Российской Федерации.

Санкции против российского «Северного потока-2» в результате эскалации военных действий со стороны РФ могут ограничить поставки газа на неопределенный период. Цены на газ будут бить рекорды, а нехватка топлива может продлиться до 2025 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз инвестиционного банка Goldman Sachs.

Банк предполагает, что газопровод начнет работу во втором квартале 2022 года. При этом эксперты допускают задержку в процессе утверждения. В этом случае запуск может произойти в конце года или позже.

Такие события могут привести к ценовому скачку, а котировки газа могут на короткое время вернуться к рекордным уровням в декабре, или даже опередить их. В декабре 2021 года цены пересекли 2 тыс. 200 долл. за тыс. куб. м. Кроме того, сокращение поставок газа из России, что происходит со второй половины 2021 года, может распространиться на лето этого года. В Goldman Sachs убеждают, что Европа вряд ли будет блокировать любые потоки российского газа, потому что регион борется с энергетическим кризисом.

Кроме того, дисбаланс на европейском рынке прогнозируют к 2025 году даже в случае, если уровень поставок «Газпрома» вернется к нормальным объемам. Это будет происходить до тех пор, пока не заработают проекты по сжиженному газу.

Напомним, СМИ сообщали, что цены на газ в Украине зимой не будут расти, а с мая на украинцев ждут новые летние цены на голубое топливо. Какими именно они будут, зависит от рыночных условий на тот момент.

Источник: Bloomberg