Експерти спрогнозували ціну газу на найближчі три роки. Фото: liga.net

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Ціна на газ може зрости через нестачу палива в Європі та агресію Російської Федерації.

Санкції проти російського «Північного потоку-2» внаслідок ескалації військових дій з боку РФ можуть далі обмежити постачання газу на невизначений період. Ціни на газ битимуть рекорди, а брак палива може тривати до 2025 року. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на прогноз інвестиційного банку Goldman Sachs.

Банк припускає, що газогін почне роботу у другому кварталі 2022 року. При цьому експерти допускають затримку в процесі затвердження. У такому разі запуск може статися наприкінці року, або пізніше.

Такі події можуть призвести до цінового стрибка, а котирування газу можуть на короткий час повернутися до рекордних рівнів у грудні, або навіть випередити їх. У грудні 2021 року ціни перетнули 2 тис. 200 дол. за тис. куб. м. Крім того, скорочення постачання газу з Росії, що відбувається з другої половини 2021 року, може поширитися на літо цього року. У Goldman Sachs переконують, що Європа навряд чи блокуватиме будь-які потоки російського газу, бо регіон бореться з енергетичною кризою.

Крім того, дисбаланс на європейському ринку прогнозують до 2025 року навіть у випадку, якщо рівень постачання «Газпрому» повернеться до нормальних об'ємів. Це відбуватиметься до того часу, поки не запрацюють проекти зі зрідженого газу.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що ціни на газ в Україні взимку не зростатимуть, а з травня на українців чекатимуть нові річні ціни на блакитне паливо. Якими саме вони будуть, залежить від ринкових умов на той момент.

Джерело: Bloomberg