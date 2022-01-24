Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс

«Недоторканий» кораловий риф знайшли біля берегів Таїті (ФОТО)

24 січ 2022, 17:53
999

Кораловий риф біля берегів Таїті виявили дослідники. Він простягся на цілих три кілометри — це робить його одним із найбільших коралових рифів у світі.

Також він виявився одним із найздоровіших. Про це повідомляє Gizmodo.

Риф. Фото: GizmodoВчені пов’язують цей незвичайний фактор з великою глибиною, на якій він розташований. Зазвичай рифи знаходяться на глибині до 25 метрів, в той час як цей розташований на глибині від 30 до 70 метрів. Додаткові кілька метрів можуть захистити його від знебарвлення, викликаного глобальним потеплінням.

Риф. Фото: GizmodoТакі глибини складно дослідити — дайвери використовували спеціальні балони з повітрям, які дозволили провести під водою близько 200 годин для вивчення рифу.

Риф. Фото: GizmodoЗазначається, що відкриття є вкрай важливим для вчених, тому що коралові рифи — важливе джерело їжі та будинок для великої кількості організмів, а це означає, що вони можуть розповісти про біорізноманіття океану. Вони також забезпечують захист від берегової ерозії та цунамі, а різноманітність живих там організмів може мати важливе значення для медичних досліджень.


Риф. Фото: GizmodoНагадаємо, раніше ми повідомляли, що площа коралових рифів на Землі з 1950-х років скоротилася на 50%. Здатність коралових рифів підтримувати екосистему на планеті і захищати узбережжі від штормів скоротилася через низку чинників. На руйнування рифів впливає зміна клімату і надмірний вилов риби в морях і океанах.

Джерело: Gizmodo

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів