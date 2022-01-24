https://racurs.ua/ua/n166128-nedotorkanyy-koralovyy-ryf-znayshly-bilya-beregiv-tayiti-foto.html

Ракурс

Кораловий риф біля берегів Таїті виявили дослідники. Він простягся на цілих три кілометри — це робить його одним із найбільших коралових рифів у світі.

Також він виявився одним із найздоровіших. Про це повідомляє Gizmodo.

Вчені пов’язують цей незвичайний фактор з великою глибиною, на якій він розташований. Зазвичай рифи знаходяться на глибині до 25 метрів, в той час як цей розташований на глибині від 30 до 70 метрів. Додаткові кілька метрів можуть захистити його від знебарвлення, викликаного глобальним потеплінням.

Такі глибини складно дослідити — дайвери використовували спеціальні балони з повітрям, які дозволили провести під водою близько 200 годин для вивчення рифу.

Зазначається, що відкриття є вкрай важливим для вчених, тому що коралові рифи — важливе джерело їжі та будинок для великої кількості організмів, а це означає, що вони можуть розповісти про біорізноманіття океану. Вони також забезпечують захист від берегової ерозії та цунамі, а різноманітність живих там організмів може мати важливе значення для медичних досліджень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що площа коралових рифів на Землі з 1950-х років скоротилася на 50%. Здатність коралових рифів підтримувати екосистему на планеті і захищати узбережжі від штормів скоротилася через низку чинників. На руйнування рифів впливає зміна клімату і надмірний вилов риби в морях і океанах.

Джерело: Gizmodo