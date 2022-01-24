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Ракурс

Курс біткоїна впав на 19% за тиждень — ринок криптовалюти просів вдвічі від максимумів.

Вартість одного біткоїна опустилась до 35 тис. доларів, хоча раніше лінія підтримки була у районі 42 тис. доларів. Про це повідомляє Coin Desk.

Біткоїн падає з листопаду, після досягнення свого історичного максимуму — 69 тис. доларів (падіння склало майже 50% за два місяці).

Загальне падіння капіталізації ринку криптовалют склало також майже 50% — з трьох трильйонів доларів на максимумі до 1,6 трильйона доларів. Експерти вважають, що на ринок криптовалют негативно впливає декілька чинників. Зокрема, це дії ФРС в США, і потенційні заборони в Європі та РФ, політика китайської влади, події в Казахстані.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вартість біткоїна 20 жовтня оновила історичний максимум — ціна за монету перевищила позначку у 66 тис. дол.