Названо точное количество российских войск на украинской границе

https://racurs.ua/n166133-nazvano-tochnoe-kolichestvo-rossiyskih-voysk-na-ukrainskoy-granice.html

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что на границе с Украиной сейчас находятся около 109 тыс. российских военных.

Их сопровождают около 10−11 тыс. дополнительных военнослужащих. Об этом он рассказал во время брифинга.

Мы видим 109 тысяч военных и 10−11 тысяч так называемого сопровождения. Если это для наших партнеров большое увеличение, для нас это не новость, — заявил он.

В частности, он попросил украинцев не паниковать из-за выезда дипломатов стран-партнеров. По его словам, сейчас есть информация только о трех странах, которые рекомендовали дипломатам вернуться из Украины.

49 стран не принимают в этом участие в этих вещах. Каждая страна самостоятельно определяется, что касается их граждан, которые находятся на территории нашей страны. Единственное что можно сказать, что была большая дезинформационная волна того, что сотрудники непосредственно учреждений РФ массово покидают нашу страну. Мы этого не видим, — отметил Данилов.



По состоянию на сегодня информация о рекомендации выезда из страны поступала из посольства США, Великобритании и Австралии.

Напомним, ранее мы сообщали, что Совет национальной безопасности и обороны провел заседание сегодня, 24 января. Заседание происходило на фоне угрозы вторжения России в Украину.