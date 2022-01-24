Ляшко. Фото: УП

https://racurs.ua/n166132-moschnaya-volna-koronavirusa-nadvigaetsya-na-ukrainu-lyashko.html

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Коронавирус в Украине будет бушевать с новой силой — министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что прогнозируется увеличение числа случаев коронавируса в два раза, по сравнению с волной, которая была осенью прошлого года.

В то же время госпитализаций и смертей должно быть меньше. Об этом он рассказал во время брифинга после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Такое распространение инфекции связано со штаммом «Омикрон». При этом он добавил, что благодаря вакцинации новая волна в Украине должна пройти более спокойно, чем предыдущие.

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм коронавируса «Омикрон» обнаружен уже в 17 областях, но он пока не доминирует в Украине. За прошедшую неделю в стране было зафиксировано 110 тыс. новых больных COVID-19.