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Ракурс
Ляшко. Фото: УП

Мощная волна коронавируса надвигается на Украину — Ляшко

24 янв 2022, 21:01
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Коронавирус в Украине будет бушевать с новой силой — министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что прогнозируется увеличение числа случаев коронавируса в два раза, по сравнению с волной, которая была осенью прошлого года.

В то же время госпитализаций и смертей должно быть меньше. Об этом он рассказал во время брифинга после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).


Такое распространение инфекции связано со штаммом «Омикрон». При этом он добавил, что благодаря вакцинации новая волна в Украине должна пройти более спокойно, чем предыдущие.

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм коронавируса «Омикрон» обнаружен уже в 17 областях, но он пока не доминирует в Украине. За прошедшую неделю в стране было зафиксировано 110 тыс. новых больных COVID-19.

Источник: Ракурс


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