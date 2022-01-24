Ляшко. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n166132-potujna-hvylya-koronavirusu-nasuvaietsya-na-ukrayinu-lyashko.html

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Коронавірус в Україні вируватиме з новою силою — міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що прогнозується збільшення числа випадків коронавірусу у два рази, в порівнянні з хвилею, яка була восени минулого року.

Натомість госпіталізацій та смертей має бути менше. Про це він розповів під час брифінгу після засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Таке поширення інфекції пов’язане зі штамом «Омікрон». При цьому він додав, що завдяки вакцинації нова хвиля в Україні повинна пройти більш спокійно, ніж попередні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам коронавірусу «Омікрон» виявлений уже в 17 областях, але він поки не домінує в Україні. За минулий тиждень у країні було зафіксовано 110 тис. нових хворих на COVID-19.