«Омікрон» виявили в 17 областях, але він поки що не домінує

https://racurs.ua/ua/n166123-omikron-vyyavyly-v-17-oblastyah-ale-vin-poky-scho-ne-dominuie-v-ukrayini.html

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Штам коронавірусу «Омікрон» виявлений уже в 17 областях, але він поки не домінує в Україні. За минулий тиждень у країні було зафіксовано 110 тис. нових хворих на COVID-19.

Такі дані навели учасникам наради в Офісі президента 24 січня.

За минулий тиждень з ковідом в лікарні поклали понад 15 тис. осіб, що майже на 50% менше, ніж за такої ж кількості нових випадків при штамі «Дельта» восени 2021 року. Наразі в медзакладах зайнято 28% ліжок, виділених для хворих на COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, що рівень госпіталізації нижчий майже вдвічі, зокрема, завдяки збільшенню кількості вакцинованих. За його словами, відновили роботу мобільні бригади у тих територіальних громадах, де щеплено менш ніж 25% мешканців.

Нагадаємо, що від середини січня 2022 року в Україні знову різко зросла захворюваність на коронавірусну хворобу COVID-19. Зокрема, в одній з областей — Івано-Франківській — показники захворюваності вже відповідають рівням «червоної» зони. Ще 10 областей перебувають у «помаранчевій зоні».

Одна з особливостей нової хвилі ковіду — значна захворюваність серед дітей.