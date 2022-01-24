«Омикрон» обнаружили в 17 областях, но он пока не доминирует в Украине

https://racurs.ua/n166123-omikron-obnarujili-v-17-oblastyah-no-on-poka-ne-dominiruet-v-ukraine.html

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Штамм коронавируса «Омикрон» обнаружен уже в 17 областях, но он пока не доминирует в Украине. За прошедшую неделю в стране зафиксировано 110 тыс. новых больных COVID-19.

Такие данные привели участники совещания в Офисе президента 24 января.

За минувшую неделю с ковидом в больнице положили более 15 тыс. человек, что почти на 50% меньше, чем при таком же количестве новых случаев при штамме «Дельта» осенью 2021 года. В настоящее время в медучреждениях занято 28% коек, выделенных для больных COVID-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко пояснил, что уровень госпитализации ниже почти вдвое, в частности благодаря увеличению количества вакцинированных. По его словам, возобновили работу мобильные бригады в тех территориальных общинах, где привито менее 25% жителей.

Напомним, что в январе 2022 года в Украине снова резко возросла заболеваемость коронавирусной болезнью COVID-19. В частности, в одной из областей — Ивано-Франковской — показатели заболеваемости уже соответствуют уровням «красной» зоны. Еще 10 областей находятся в «оранжевой зоне».

Одна из особенностей новой волны ковида — значительная заболеваемость среди детей.