Число людей с деменцией к 2050 году может вырасти втрое. Фото: 7010303.ru

https://racurs.ua/n166122-chislo-ludey-s-demenciey-k-2050-godu-mojet-vyrasti-v-tri-raza-uchenye.html

Ракурс

Количество больных деменцией к 2050 году может утроиться, считают ученые.

Причиной этого станут избыточный вес, курение, гипертония, недостаток движения и диабет. Особенно сильный прирост количества пациентов ученые прогнозируют в Африке и на Ближнем Востоке, в Европе показатели также будут расти, но медленнее. Тенденции развития деменции исследовали ученые из Dementia Forecasting Collaborators в разведке Global Burden of Disease. Об этом сообщает Medical News Today.

Ученые учитывали четыре общих фактора риска: курение, избыточный вес, низкое образование и высокий уровень сахара в крови. На основании этих данных и с помощью моделирования ученые получили прогноз относительно количества случаев деменции к 2050 году.

Результаты исследования показали, что к 2050 году число людей с деменцией может утроиться и составит 153 млн человек. В 2019 году это число составляло 57 млн случаев. Кроме того, ученые заявляют, что дополнительные 6,8 млн случаев деменции обусловливают избыточный вес, курение и высокий уровень сахара в крови.

Ученые утверждают, что от деменции чаще страдают женщины, чем мужчины. Соотношение 2019 года составило 100 до 68. Особенно сильный прирост заболеваний ученые ожидают в Африке и на Ближнем Востоке. Ожидается, что в Африке к 2050 году количество случаев возрастет с 660 тыс. до более 3 млн случаев. В Северной Африке и на Ближнем Востоке ученые прогнозируют 367% роста — с трех до 14 млн больных.

Зато в Европе и на большей части Азии деменция утихает медленнее. Для Западной Европы ученые предсказывают в среднем на 74% больше случаев деменции к 2050 году. В Украине, в частности, должно стать больше на 55%.

Напомним, ученые из Нью-Йоркского университета заявили, что потеря зубов в раннем возрасте может увеличить риск развития старческого слабоумия и деменции в будущем. Также может существовать связь между заболеванием десен и снижением когнитивных способностей.

Источник: Medical News Today